Аналитик Митрахович назвал жонглированием формулировок заявления Молдавии о газе

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с RT прокомментировал заявление министра энергетики Молдавии Виктора Парликова о том, что республика больше не будет закупать газ у российской компании «Газпром».

Аналитик назвал такое заявление «жонглированием формулировками».

«Есть по факту существующее Приднестровье, которое живёт отдельно от властей в Кишинёве, но при этом энергетически они связаны. Исторически было так, что «Газпром» поставлял газ компании «Молдовагаз». Частично этот газ шёл на территорию, которая контролируется Кишинёвом, а частично — на другую территорию», — объяснил он.

Митрахович добавил, что последние несколько месяцев газ из России идёт на территорию, которая контролируется Тирасполем.

«Там работает тепловая электростанция, которая такая большая, что снабжает электричеством те территории, которые подконтрольны Кишинёву. Поэтому молдавские власти могут говорить, что «мы не покупаем» или «не будем покупать», но имеется в виду не покупаются для нужд территорий, подконтрольных Кишинёву. А то, что российский газ идёт, сжигается, и дальше Молдавия электричество потребляет, — вот этот момент они скромно из виду упускают», — отметил собеседник RT.

Он также подчеркнул, что после заявления Парликова ничего не изменится, поставки газа в Приднестровье будут продолжаться. При этом молдавские власти на уровне риторики будут рассказывать, как они независимы от России, заключил аналитик.

Ранее глава Минэнерго Молдавии заявил об отказе страны от закупок газа у «Газпрома».

Министр заявил, что стране удалось закупить газ на европейском рынке и якобы это получилось сделать по ценам ниже, чем по формуле, которую страна «прописала в контракте с «Газпромом».