ЦБ: банки с 1 октября не могут использовать SWIFT для переводов внутри России
- РИА Новости
Данное решение, как пишет ТАСС, принял совет директоров Центробанка в марте.
Отмечается, что с 1 октября при передаче в электронном виде информации по какому-либо переводу денежных средств, который проходит на территории России, кредитные организации обязаны осуществлять между собой взаимодействие через систему передачи финансовых сообщений ЦБ или других российских систем, обеспечивающих передачу и хранение информации по финансовым сообщениям только на российской территории.
29 сентября сообщалось, что Банк России принял решение о продлении ещё на шесть месяцев ограничений на перевод средств за рубеж.