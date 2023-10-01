Узнать больше

ЦБ: банки с 1 октября не могут использовать SWIFT для переводов внутри России

Короткая ссылка
Банки России с 1 октября обязаны использовать только отечественные сервисы для передачи финансовой информации при переводах средств внутри страны.
ЦБ: банки с 1 октября не могут использовать SWIFT для переводов внутри России
  • РИА Новости

Данное решение, как пишет ТАСС, принял совет директоров Центробанка в марте.

Отмечается, что с 1 октября при передаче в электронном виде информации по какому-либо переводу денежных средств, который проходит на территории России, кредитные организации обязаны осуществлять между собой взаимодействие через систему передачи финансовых сообщений ЦБ или других российских систем, обеспечивающих передачу и хранение информации по финансовым сообщениям только на российской территории.

29 сентября сообщалось, что Банк России принял решение о продлении ещё на шесть месяцев ограничений на перевод средств за рубеж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить