ЦБ: банки с 1 октября не могут использовать SWIFT для переводов внутри России

Банки России с 1 октября обязаны использовать только отечественные сервисы для передачи финансовой информации при переводах средств внутри страны.

Данное решение, как пишет ТАСС, принял совет директоров Центробанка в марте.

Отмечается, что с 1 октября при передаче в электронном виде информации по какому-либо переводу денежных средств, который проходит на территории России, кредитные организации обязаны осуществлять между собой взаимодействие через систему передачи финансовых сообщений ЦБ или других российских систем, обеспечивающих передачу и хранение информации по финансовым сообщениям только на российской территории.

29 сентября сообщалось, что Банк России принял решение о продлении ещё на шесть месяцев ограничений на перевод средств за рубеж.