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Минэкономразвития: Россия прорабатывает морские перевозки в Латинскую Америку

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Россия прорабатывает вопрос организации морских перевозок в страны Латинской Америки и Карибского бассейна.
Минэкономразвития: Россия прорабатывает морские перевозки в Латинскую Америку
  • РИА Новости

От этом заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка: равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество».

Как передаёт ТАСС, он отметил, что в данный момент прорабатывается вопрос организации морских перевозок на регулярной основе со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

30 сентября российская Государственная дума и Национальная ассамблея Венесуэлы в рамках первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» подписали соглашение о сотрудничестве.

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