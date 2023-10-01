Минэкономразвития: Россия прорабатывает морские перевозки в Латинскую Америку

Россия прорабатывает вопрос организации морских перевозок в страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

От этом заявил замминистра экономического развития России Дмитрий Вольвач в ходе международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка: равноправное и взаимовыгодное экономическое сотрудничество».

Как передаёт ТАСС, он отметил, что в данный момент прорабатывается вопрос организации морских перевозок на регулярной основе со странами Латинской Америки и Карибского бассейна.

30 сентября российская Государственная дума и Национальная ассамблея Венесуэлы в рамках первой международной парламентской конференции «Россия — Латинская Америка» подписали соглашение о сотрудничестве.