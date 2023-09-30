Новак: падение цен на топливо в опте снизило его стоимость для аграриев
- РИА Новости
«Правительство приняло экстраординарные меры. Я считаю, такого никогда не было, чтобы запрещали экспорт нефтепродуктов из России в полном объёме», — сказал Новак.
По его словам, биржевые цены резко упали, что транслируется на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе для аграриев.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством призвал оперативнее реагировать на ситуацию с топливом в России.