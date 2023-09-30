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Новак: падение цен на топливо в опте снизило его стоимость для аграриев

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Меры российского правительства привели к падению цены на топливо в оптовом сегменте, это отразилось на мелком опте, что снизило цены на бензин и дизель для аграриев, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак: падение цен на топливо в опте снизило его стоимость для аграриев
  • РИА Новости

«Правительство приняло экстраординарные меры. Я считаю, такого никогда не было, чтобы запрещали экспорт нефтепродуктов из России в полном объёме», — сказал Новак.

По его словам, биржевые цены резко упали, что транслируется на цены для потребителей в мелкооптовом звене, в том числе для аграриев.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством призвал оперативнее реагировать на ситуацию с топливом в России.

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