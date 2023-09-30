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Набиуллина: ЦБ может запретить банкам продавать некоторые продукты физлицам

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ может запретить банкам продажу некоторых продуктов физическим лицам.
Набиуллина: ЦБ может запретить банкам продавать некоторые продукты физлицам
  • РИА Новости

Об этом Набиуллина сказала в ходе выступления на XX Международном банковском форуме.

«Напомню, что у нас есть право приостановить продажи отдельных продуктов, требовать обратного выкупа, если эти продукты были недобросовестным образом проданы», — приводятся её слова на сайте регулятора.

По словам главы ЦБ, весной регулятор выявил ряд нарушений при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов.

Набиуллина подчеркнула, что осенью подобные проверки банков продолжатся. Она добавила, что в случае выявления повторных нарушений ЦБ может применить к нарушителю «жёсткие меры».

Ранее Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что решение будет зависеть от ситуации в российской экономике.

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