Набиуллина: ЦБ может запретить банкам продавать некоторые продукты физлицам
- РИА Новости
Об этом Набиуллина сказала в ходе выступления на XX Международном банковском форуме.
«Напомню, что у нас есть право приостановить продажи отдельных продуктов, требовать обратного выкупа, если эти продукты были недобросовестным образом проданы», — приводятся её слова на сайте регулятора.
По словам главы ЦБ, весной регулятор выявил ряд нарушений при продаже банками страховых и инвестиционных продуктов.
Набиуллина подчеркнула, что осенью подобные проверки банков продолжатся. Она добавила, что в случае выявления повторных нарушений ЦБ может применить к нарушителю «жёсткие меры».
Ранее Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что решение будет зависеть от ситуации в российской экономике.