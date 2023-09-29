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Инвестор Сидоров: нефтяные котировки на бирже начали подниматься

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Анастасия Белоусова
Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT спрогнозировал рост цен на нефть.
Инвестор Сидоров: нефтяные котировки на бирже начали подниматься
  • РИА Новости

«Запасы сырой нефти в США сокращаются — на прошлой неделе они опустились до отметки в 416,3 млн баррелей. Причём запасы в отдельных хранилищах (например, в Кушинге, Оклахома) вообще показывают минимум с июля 2022 года. В этой ситуации вполне ожидаемо нефтяные котировки на бирже начали подниматься», — объяснил инвестор.

Он добавил, что на фоне сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией «рынок подогревают опасения дефицита в преддверии зимы».

«Поэтому, на мой взгляд, цены продолжат расти еще как минимум неделю», — заключил собеседник RT.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство ожидает стабилизации цен на топливном рынке России.

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