Инвестор Сидоров: нефтяные котировки на бирже начали подниматься

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT спрогнозировал рост цен на нефть.

«Запасы сырой нефти в США сокращаются — на прошлой неделе они опустились до отметки в 416,3 млн баррелей. Причём запасы в отдельных хранилищах (например, в Кушинге, Оклахома) вообще показывают минимум с июля 2022 года. В этой ситуации вполне ожидаемо нефтяные котировки на бирже начали подниматься», — объяснил инвестор.

Он добавил, что на фоне сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией «рынок подогревают опасения дефицита в преддверии зимы».

«Поэтому, на мой взгляд, цены продолжат расти еще как минимум неделю», — заключил собеседник RT.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство ожидает стабилизации цен на топливном рынке России.