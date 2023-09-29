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Набиуллина: ЦБ России беспокоит отрыв цен на первичном рынке жилья от вторичного

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ беспокоит отрыв цен на первичном рынке жилья от вторичного.
Набиуллина: ЦБ России беспокоит отрыв цен на первичном рынке жилья от вторичного
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, для россиян важна не доступность ипотеки, а доступность жилья.

При этом Набиуллина отметила беспокойство по поводу отрыва цен на первичном рынке от вторичного.

«Сейчас разрыв на первичном и вторичном рынке — 40%, достигает 50%», — уточнила глава регулятора.

21 сентября в Центробанке заявили, что рост ипотечного кредитования в России в августе текущего года составил 3,7%.

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