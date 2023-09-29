Набиуллина: ЦБ России беспокоит отрыв цен на первичном рынке жилья от вторичного
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
По её словам, для россиян важна не доступность ипотеки, а доступность жилья.
При этом Набиуллина отметила беспокойство по поводу отрыва цен на первичном рынке от вторичного.
«Сейчас разрыв на первичном и вторичном рынке — 40%, достигает 50%», — уточнила глава регулятора.
21 сентября в Центробанке заявили, что рост ипотечного кредитования в России в августе текущего года составил 3,7%.