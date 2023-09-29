Набиуллина: ЦБ России беспокоит отрыв цен на первичном рынке жилья от вторичного

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ беспокоит отрыв цен на первичном рынке жилья от вторичного.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, для россиян важна не доступность ипотеки, а доступность жилья.

При этом Набиуллина отметила беспокойство по поводу отрыва цен на первичном рынке от вторичного.

«Сейчас разрыв на первичном и вторичном рынке — 40%, достигает 50%», — уточнила глава регулятора.

21 сентября в Центробанке заявили, что рост ипотечного кредитования в России в августе текущего года составил 3,7%.