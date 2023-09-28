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Решетников назвал реалистичным прогноз по росту ВВП России в 2023 году на 2,8%

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Российский министр экономического развития Максим Решетников назвал реалистичным прогноз по росту ВВП России в 2023 году на 2,8%.
Решетников назвал реалистичным прогноз по росту ВВП России в 2023 году на 2,8%
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  • © GerbertAndrey

Об этом он заявил в ходе своего выступления на пленарной сессии Московского финансового форума.

«Оценка (по росту ВВП на. — RT) 2,8% выглядит более чем реалистично. Прогноз реалистичный, понимаю вопрос, понимаю подноготную. Мы уделили большое внимание изучению внешних условий», — цитирует его ТАСС.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что ВВП России за семь месяцев с начала года вырос на 2%.

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