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Новак предложил запретить экспорт купленного на российском рынке топлива

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Российский вице-премьер Александр Новак предложил запретить экспорт купленного на российском рынке, а не произведённого топлива.
Новак предложил запретить экспорт купленного на российском рынке топлива
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом он сообщил в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.

«Считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены», — цитирует его РИА Новости.

Зампред правительства объяснил, что таким образом получится ограничить возможность спекулятивных экспортных поставок.

Также Новак заявил, что правительство ожидает стабилизации цен на топливном рынке России. 

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