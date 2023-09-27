Новак предложил запретить экспорт купленного на российском рынке топлива
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Об этом он сообщил в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.
«Считаю возможным полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены на внутреннем рынке и не были произведены», — цитирует его РИА Новости.
Зампред правительства объяснил, что таким образом получится ограничить возможность спекулятивных экспортных поставок.
Также Новак заявил, что правительство ожидает стабилизации цен на топливном рынке России.