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Совет ЕЭК продлил повышенный лимит в €1000 беспошлинной онлайн-торговли

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Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение о продлении до 1 апреля 2024 года порога беспошлинного ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами в интернет-магазинах, на уровне в €1 тыс.
Совет ЕЭК продлил повышенный лимит в €1000 беспошлинной онлайн-торговли
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  • © alfexe

Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

«В ходе заседания Совета ЕЭК принято решение о продлении действия порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли в €1 тыс. до 1 апреля 2024 года», — цитирует его РИА Новости.

В данный момент в ЕАЭС действует повышенный лимит беспошлинного ввоза для физлиц. Он составляет €1 тыс. и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта или в пешем порядке. Норма не распространяется на воздушный транспорт.

В марте ЕЭК продлила повышенный порог беспошлинных покупок до 1 октября 2023 года.

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