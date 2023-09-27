Совет ЕЭК продлил повышенный лимит в €1000 беспошлинной онлайн-торговли
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Об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.
«В ходе заседания Совета ЕЭК принято решение о продлении действия порога беспошлинного ввоза товаров электронной торговли в €1 тыс. до 1 апреля 2024 года», — цитирует его РИА Новости.
В данный момент в ЕАЭС действует повышенный лимит беспошлинного ввоза для физлиц. Он составляет €1 тыс. и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта или в пешем порядке. Норма не распространяется на воздушный транспорт.
В марте ЕЭК продлила повышенный порог беспошлинных покупок до 1 октября 2023 года.