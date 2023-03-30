ЕЭК продлила повышенный порог беспошлинных покупок до 1 октября 2023 года

Официальный представитель Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина заявила, что комиссия приняла решение продлить установленный для физических лиц порог беспошлинного ввоза товаров в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) до 1 октября 2023 года.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что данным решением до октября сохранится порог для физических лиц в €1000 и 31 кг для товаров, доставляемых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.

В случае превышения указанной суммы или же веса — необходимо будет оплатить пошлину в размере 15% от стоимости, при этом не менее €2 за 1 кг в части превышения норм.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил об эффективности ЕАЭС в условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной политической конъюнктуры.