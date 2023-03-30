ЕЭК продлила повышенный порог беспошлинных покупок до 1 октября 2023 года
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Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что данным решением до октября сохранится порог для физических лиц в €1000 и 31 кг для товаров, доставляемых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.
В случае превышения указанной суммы или же веса — необходимо будет оплатить пошлину в размере 15% от стоимости, при этом не менее €2 за 1 кг в части превышения норм.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил об эффективности ЕАЭС в условиях волатильности глобальных рынков и неблагоприятной политической конъюнктуры.