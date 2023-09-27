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Набиуллина заявила, что России не подходит китайская модель регулирования рынка

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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что России не подходит китайская модель регулирования финансового рынка.
Набиуллина заявила, что России не подходит китайская модель регулирования рынка
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом она рассказала в ходе лекции на экономическом факультете Московского государственного университета. Её слова приводит ТАСС.

Она отметила, что в настоящее время «многие смотрят на опыт Китая».

По её словам, Россия изучает опыт разных государств, поскольку «ни один опыт нельзя скопировать». Набиуллина объяснила, что везде различаются условия. 

В частности, в России бюджетная и денежно-кредитная политика отличаются от той, что проводит КНР, напомнила глава ЦБ. Также она заявила, что Китай несколько десятилетий пытается либерализовать движение капитала и финансовые рынки.

«Зачем нам двигаться назад, я не понимаю», — отметила Набиуллина.

По её словам, ЦБ изучает какие-то определённые вещи, которые применяются на конкретных рынках, но напрямую этот опыт взять не может.

Ранее Набиуллина заявила, что не считает плавающие ставки по кредитам полезными.

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