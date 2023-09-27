Новак заявил, что ценовая ситуация на рынке топлива в России стабилизируется
- РИА Новости
Об этом Новак сказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным с членами правительства.
«Ценовая ситуация на внутреннем рынке стабилизируется, принятые меры оперативного характера обеспечивают восстановление и стабильную работу мелкооптового сегмента, независимых сетей АЗС, работу сельхозпроизводителей», — подчеркнул он.
Новак добавил, что в ближайшее время российское правительство намерено принять решение по остальным системным дополнительным мерам.
По словам вице-премьера, принятые меры повлияют на стабилизацию ситуации на рынке топлива в России в долгосрочной перспективе.
Ранее Новак заявил, что на цену топлива в России повлияли снижение дисконтов Urals и курс рубля, а также рост мировых цен на нефть.