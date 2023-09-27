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Новак: на цену топлива в России повлияли снижение дисконтов Urals и курс рубля

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Вице-премьер России Александр Новак объяснил, что на цену топлива в России повлияли снижение дисконтов Urals и курс рубля, а также рост мировых цен на нефть.
Новак: на цену топлива в России повлияли снижение дисконтов Urals и курс рубля
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством.

Новак отметил, что за последние несколько месяцев отмечается рост биржевых оптовых цен. По его словам, в среднем по бензину — на 15%, на дизельное топливо — на 30%. 

«Отмечаю, что это за два месяца последних, когда сразу несколько факторов повлияло одновременно: это рост мировых цен на нефть, снижение дисконтов по продаже российской марки Urals и ослабление рубля по отношению к курсу доллара», — объяснил вице-премьер.

RT ведёт трансляцию совещания президента России с правительством.

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