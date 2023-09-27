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Главный экономист ЕБРР назвала рост торговли России в юанях угрозой доллару

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Главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Беата Яворчик назвала рост торговли России в юанях угрозой доллару.
Главный экономист ЕБРР назвала рост торговли России в юанях угрозой доллару
  • РИА Новости

Об этом она заявила в интервью агентству Bloomberg.

«Вы видите, что увеличение использования китайской валюты происходит за счёт доллара США», — отметила Яворчик.

Она пояснила, что введение санкций против России дало «толчок странам к тому, чтобы задуматься о диверсификации валют выставления счетов, и в долгосрочной перспективе это может подорвать доминирующее положение доллара».

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев заявил в беседе с RT, что страны БРИКС частично перешли на взаиморасчёт в нацвалютах при торговле друг с другом, кроме того, обсуждаются варианты создания собственной универсальной расчётной единицы, поэтому, по его прогнозу, через 10—15 лет гегемония доллара может полностью сойти на нет.

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