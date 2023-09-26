Чернышенко: Россия дополнительно получит более 11 трлн рублей к 2030 году от ИИ

Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что ВВП России дополнительно получит более 11 трлн рублей к 2030 году благодаря массовому внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом, как отметили в аппарате вице-премьера, Чернышенко рассказал во время выступления по итогам стратегической сессии по развитию ИИ до 2030 года.

«Благодаря реализации стратегии к 2030 году... При максимальных инвестициях за 5 лет прогнозируется дополнительный прирост ВВП от массового внедрения ИИ в объёме 11,2 трлн рублей накопительным итогом к 2030 году», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что при реализации стратегии к 2030 году будут запущены 300 научно-исследовательских и прикладных проектов.

Ранее группа учёных химико-биологического кластера ИТМО разработали систему на основе искусственного интеллекта, способную определить наличие и тип опухоли в мозге по анализу крови.