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Чернышенко: Россия дополнительно получит более 11 трлн рублей к 2030 году от ИИ

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Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что ВВП России дополнительно получит более 11 трлн рублей к 2030 году благодаря массовому внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ).
Чернышенко: Россия дополнительно получит более 11 трлн рублей к 2030 году от ИИ
  • Gettyimages.ru
  • © Savushkin

Об этом, как отметили в аппарате вице-премьера, Чернышенко рассказал во время выступления по итогам стратегической сессии по развитию ИИ до 2030 года.

«Благодаря реализации стратегии к 2030 году... При максимальных инвестициях за 5 лет прогнозируется дополнительный прирост ВВП от массового внедрения ИИ в объёме 11,2 трлн рублей накопительным итогом к 2030 году», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он отметил, что при реализации стратегии к 2030 году будут запущены 300 научно-исследовательских и прикладных проектов.

Ранее группа учёных химико-биологического кластера ИТМО разработали систему на основе искусственного интеллекта, способную определить наличие и тип опухоли в мозге по анализу крови. 

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