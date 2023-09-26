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Собянин: инвестиции в экономику Москвы превысили 2,2 трлн рублей за полугодие

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что инвестиции в экономику Москвы с января по июнь этого года превысили 2,2 трлн рублей.
Собянин: инвестиции в экономику Москвы превысили 2,2 трлн рублей за полугодие
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

По словам Собянина, в сопоставимых ценах эти показатели на 5% превышают те, что были зафиксированы за аналогичный период 2022 года.

«В числе лидеров по инвестициям — промышленные машины и оборудование, строительство жилых и нежилых зданий, благоустройство земель, а также создание объектов интеллектуальной собственности», — отметил мэр.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на слова Сергея Собянина сообщало, что объём промышленного производства в столице увеличился почти на 9% по итогам первого полугодия. По словам мэра, промышленники пользуются городскими мерами поддержки.

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