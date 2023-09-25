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Решетников предложил модель «китайской мембраны» для решения ситуации с рублём

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Министр экономического развития России Максим Решетников предложил модель «китайской мембраны» для решения ситуации с рублём.
Решетников предложил модель «китайской мембраны» для решения ситуации с рублём
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

По его словам, аналог «китайской модели» может стать решением проблемы с курсом рубля. Он уточнил, что речь не идёт о двух курсах.

Решетников отметил, что он говорит о «некоей мембране между внутренним и внешним рынками рублей».

«Но это исключительно наша позиция, мы её обсуждаем с ЦБ», — добавил глава ведомства.

Ранее Решетников заявил, что к концу года доллар будет стоить 94 рубля.

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