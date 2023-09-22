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Решетников: к концу года доллар будет стоить 94 рубля

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К концу года доллар будет стоить 94 рубля, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Решетников: к концу года доллар будет стоить 94 рубля
  • Gettyimages.ru
  • © scaliger

«К концу этого года рубль укрепится до 94 рублей за доллар», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил российскому правительству и Центробанку своевременно принимать меры, направленные на укрепление рубля.

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