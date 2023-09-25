Минфин России: план по доходам бюджета на 2024 год для ФНС вырос на 14%
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал, выступая на коллегии ФНС.
«В 2024 году ФНС поставлена, как обычно, очень амбициозная задача. Со стороны правительства принято решение не повышать основные налоги, соответственно, основной упор будет сделан на администрировании», — цитирует его РИА Новости.
Он уточнил, что на 2024 год план доходов, которые администрируются ФНС, установлен на 14% выше, чем в этом году. Сазанов назвал данный план «очень амбициозной целью».
Ранее глава ФНС России Даниил Егоров заявил, что ведомство за прошедшие восемь месяцев 2023 года перечислило в бюджет России 29,4 трлн рублей.