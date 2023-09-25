Минфин России: план по доходам бюджета на 2024 год для ФНС вырос на 14%

Замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что план по перечислениям доходов в бюджет для Федеральной налоговой службы на 2024 год увеличен на 14% к 2023 году за счёт администрирования.

Соответствующее заявление он сделал, выступая на коллегии ФНС.

«В 2024 году ФНС поставлена, как обычно, очень амбициозная задача. Со стороны правительства принято решение не повышать основные налоги, соответственно, основной упор будет сделан на администрировании», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что на 2024 год план доходов, которые администрируются ФНС, установлен на 14% выше, чем в этом году. Сазанов назвал данный план «очень амбициозной целью».

Ранее глава ФНС России Даниил Егоров заявил, что ведомство за прошедшие восемь месяцев 2023 года перечислило в бюджет России 29,4 трлн рублей.