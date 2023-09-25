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ФНС за восемь месяцев перечислила в бюджетную систему России 29,4 трлн рублей

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Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров заявил, что ведомство за прошедшие восемь месяцев 2023 года перечислило в бюджет России 29,4 трлн рублей.
ФНС за восемь месяцев перечислила в бюджетную систему России 29,4 трлн рублей
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, соответствующее заявление он сделал во время выступления на коллегии ФНС.

«За восемь месяцев 2023 года поступления доходов в бюджетную систему страны составили 29,4 трлн рублей с приростом на 2,4 трлн рублей (или 9%) к восьми месяцам 2022 года», — заявил Егоров.

Он добавил, что в федеральный бюджет поступления снизились на 7% относительно показателей минувшего года, что связано со снижением мировых цен на нефть. При этом ненефтегазовые доходы бюджета выросли на 12% (или почти на 2 трлн рублей к аналогичному периоду прошлого года) и составили 17,7 трлн рублей.

22 сентября временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что ведомство перечислило в российский бюджет порядка 4,5 трлн рублей.

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