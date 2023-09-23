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В МИД Мексики призвали к глубокой реформе мировой финансовой архитектуры

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Министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН призвала к глубокой реформе мировой финансовой архитектуры.
В МИД Мексики призвали к глубокой реформе мировой финансовой архитектуры
  • Gettyimages.ru

«Мы выступаем за глубокую реформу международной финансовой архитектуры, которая устраняет глубокую асимметрию между странами, которая отдаёт приоритет странам с крупной задолженностью», — цитирует её РИА Новости.

По словам Барсены, новая архитектура должна предусматривать использование новых инструментов, а также перераспределение специальных прав заимствования «для расширения фискального пространства развивающихся стран или облегчения долгового бремени в обмен на экологические услуги».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Генассамблее ООН, заявил о необходимости изменить методы формирования секретариата ООН.

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