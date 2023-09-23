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В МИД Индонезии призвали развитые страны прекратить торговую дискриминацию

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Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди призвала прекратить торговую дискриминацию со стороны «некоторых» развитых стран.
В МИД Индонезии призвали развитые страны прекратить торговую дискриминацию
  • РИА Новости

Об этом она сказала на сессии ООН в Нью-Йорке.

«Коллеги, каждая страна обладает равными правами на развитие и рост, однако только небольшая группа избранных стран выигрывает от нынешнего международного положения», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, «торговая дискриминация развивающихся стран» продолжает фиксироваться.

«Некоторые развитые страны монополизировали глобальную цепочку поставок», — заявила Марсуди.

Она подчеркнула, что обработка сырья не должна быть привилегией избранных развитых стран.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН в очередной раз указал на незаконность санкций Запада против других стран.

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