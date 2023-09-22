В кабмине сообщили, что дефицит топлива на рынке России отсутствует
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В тексте говорится, что вице-премьер России Александр Новак провёл совещание с представителями нефтяных компаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.
«Участники отметили отсутствие дефицита топлива в оптовом и розничном сегментах и наличие достаточных его запасов на НПЗ, нефтебазах и в резервуарах «Транснефти», — говорится в заявлении.
Ранее российское правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России.