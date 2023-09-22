Узнать больше

В кабмине сообщили, что дефицит топлива на рынке России отсутствует

Короткая ссылка
На российском рынке нет дефицита топлива, остатки бензина на нефтеперерабатывающих заводах составляют 1,9 млн т. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.
В кабмине сообщили, что дефицит топлива на рынке России отсутствует
  • Gettyimages.ru
  • © chutarat sae-khow

В тексте говорится, что вице-премьер России Александр Новак провёл совещание с представителями нефтяных компаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

«Участники отметили отсутствие дефицита топлива в оптовом и розничном сегментах и наличие достаточных его запасов на НПЗ, нефтебазах и в резервуарах «Транснефти», — говорится в заявлении.

Ранее российское правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить