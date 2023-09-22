В кабмине сообщили, что дефицит топлива на рынке России отсутствует

На российском рынке нет дефицита топлива, остатки бензина на нефтеперерабатывающих заводах составляют 1,9 млн т. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

В тексте говорится, что вице-премьер России Александр Новак провёл совещание с представителями нефтяных компаний по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов.

«Участники отметили отсутствие дефицита топлива в оптовом и розничном сегментах и наличие достаточных его запасов на НПЗ, нефтебазах и в резервуарах «Транснефти», — говорится в заявлении.

Ранее российское правительство приняло решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива из России.