В Минэкономразвития заявили об увеличении цен для промпотребителей с 1 декабря
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«С 1 декабря 2023 года на 10% будет увеличена оптовая цена на газ для отдельных категорий промышленных потребителей», — говорится в заявлении.
Отмечается, что цены не поднимут для населения, а также для предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ.
Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия к настоящему моменту восстановила все компетенции в энергетической сфере.