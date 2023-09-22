В Минэкономразвития заявили об увеличении цен для промпотребителей с 1 декабря

Оптовые цены на газ для промышленных потребителей проиндексируют на 10% с 1 декабря текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«С 1 декабря 2023 года на 10% будет увеличена оптовая цена на газ для отдельных категорий промышленных потребителей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что цены не поднимут для населения, а также для предприятий электроэнергетики и организаций ЖКХ.

Ранее российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия к настоящему моменту восстановила все компетенции в энергетической сфере.