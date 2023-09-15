Путин: Россия восстановила все компетенции в энергетической сфере
Об этом глава государства сказал в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Как отметил российский лидер, европейские компании отказались поставлять России оборудование, надеясь, что у Москвы не хватит компетенций в этой сфере.
«Мы восстановили все компетенции... огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время», — подчеркнул Путин.
Ранее стало известно, что доходы России от нефтяного экспорта в августе текущего года увеличились на $1,8 млрд и составили $17,1 млрд.