Путин: Россия восстановила все компетенции в энергетической сфере

Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия к настоящему моменту восстановила все компетенции в энергетической сфере.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как отметил российский лидер, европейские компании отказались поставлять России оборудование, надеясь, что у Москвы не хватит компетенций в этой сфере.

«Мы восстановили все компетенции... огромные, мирового масштаба предприятия будут введены в самое ближайшее время», — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что доходы России от нефтяного экспорта в августе текущего года увеличились на $1,8 млрд и составили $17,1 млрд.