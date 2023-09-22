Минфин России: меры валютного контроля не затронут обычных граждан

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил, что обсуждаемые властями меры валютного контроля не затронут обычных российских граждан.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Я точно давайте скажу — совершенно точно это (обсуждаемые меры валютного контроля. — RT) не коснётся обычных граждан», — цитирует его РИА Новости.

По словам Моисеева, принимаемые меры затронут только физических лиц.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что правительству и Центробанку нужно активнее использовать имеющиеся инструменты и донастраивать их, контролировать отток капитала.