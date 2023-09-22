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Инвестор Сидоров спрогнозировал курс порядка 97 рублей за доллар в октябре

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Анастасия Румянцева
Фёдор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования», спрогнозировал в беседе с RT, как будут меняться курсы доллара и евро в октябре.

«Мы видим, что в пару к ужесточению фискальной и монетарной политики сейчас добавляется и более жёсткий валютный контроль. И трансформация валютного регулирования уже началась. На мой взгляд, анонсированные кабмином меры не окажут мгновенного эффекта. За доллар сейчас просят 96,17 рубля, за евро — 102,75 рубля и 13,41 рубля за юань. В начале же октября мне видится курс в следующем коридоре: порядка 97 рублей за доллар, до 103 рублей за евро и юань по 13,5 рубля», — заключил собеседник RT. 

Ранее стало известно, что российское правительство с 1 октября и до конца 2024 года вводит гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля для защиты внутреннего рынка.

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