Аналитик Деев спрогнозировал нарастание ажиотажа на нефтяных биржах

Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, рассказал в беседе с RT, как будет развиваться ситуация на нефтяном рынке.

Как отметил Деев, на прошедшей неделе на лондонской бирже ICE нефть марки Brent поднялась выше $95 за баррель.

«Впервые за год. Следом вполне ожидаемо подтянулись и другие марки: стоимость ноябрьских фьючерсов WTI достигла $91,33 за баррель, российская Urals также продолжает сокращать дисконт. Всё это происходит на фоне сокращения поставок Россией и другими странами ОПЕК+. А после заявлений Саудовской Аравии о решении также ограничить поставки, полагаю, можно ждать нарастания ажиотажа на нефтяных биржах и роста котировок», — спрогнозировал аналитик.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что в текущем году Россия планирует добыть 527 млн т нефти.