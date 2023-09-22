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Аналитик Деев спрогнозировал нарастание ажиотажа на нефтяных биржах

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Анастасия Румянцева
Артём Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets, рассказал в беседе с RT, как будет развиваться ситуация на нефтяном рынке.
Аналитик Деев спрогнозировал нарастание ажиотажа на нефтяных биржах
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Как отметил Деев, на прошедшей неделе на лондонской бирже ICE нефть марки Brent поднялась выше $95 за баррель.

«Впервые за год. Следом вполне ожидаемо подтянулись и другие марки: стоимость ноябрьских фьючерсов WTI достигла $91,33 за баррель, российская Urals также продолжает сокращать дисконт. Всё это происходит на фоне сокращения поставок Россией и другими странами ОПЕК+. А после заявлений Саудовской Аравии о решении также ограничить поставки, полагаю, можно ждать нарастания ажиотажа на нефтяных биржах и роста котировок», — спрогнозировал аналитик.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что в текущем году Россия планирует добыть 527 млн т нефти.

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