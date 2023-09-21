Минфин выплатил купон по евробондам на 6,3 млрд рублей с погашением в 2029 году

Минфин России выплатил купон по евробондам на 6,3 млрд рублей со сроком погашения в 2029 году.

Об этом сообщается в материалах на сайте министерства.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме 6,3 млрд рублей получены платёжным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчётный депозитарий»)», — говорится в сообщении.

В июне Министерство финансов России в полном объёме выплатило в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году.