Минфин выплатил купон по евробондам на 6,3 млрд рублей с погашением в 2029 году
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Об этом сообщается в материалах на сайте министерства.
«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме 6,3 млрд рублей получены платёжным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчётный депозитарий»)», — говорится в сообщении.
В июне Министерство финансов России в полном объёме выплатило в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году.