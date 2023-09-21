Узнать больше

Минфин выплатил купон по евробондам на 6,3 млрд рублей с погашением в 2029 году

Короткая ссылка
Минфин России выплатил купон по евробондам на 6,3 млрд рублей со сроком погашения в 2029 году.
Минфин выплатил купон по евробондам на 6,3 млрд рублей с погашением в 2029 году
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом сообщается в материалах на сайте министерства.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2029 году в сумме 6,3 млрд рублей получены платёжным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчётный депозитарий»)», — говорится в сообщении.

В июне Министерство финансов России в полном объёме выплатило в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций с погашением в 2028 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить