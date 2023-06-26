Минфин выплатил в рублях купон по выпускам евробондов с погашением в 2028 году
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Министерство сообщило об этом на своём официальном сайте.
«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2028 году в общей сумме 13,4 млрд рублей получены платёжным агентом по еврооблигациям», — сказано в заявлении.
Так, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены министерством в полном объёме.
Ранее заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния назвал обязанность эмитентов евробондов выпустить замещающие облигации позитивным сигналом для российских инвесторов.