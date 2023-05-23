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В ЦБ назвали позитивным сигналом для инвесторов обязательный выпуск замещающих облигаций

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Заместитель председателя ЦБ Филипп Габуния назвал обязанность эмитентов евробондов выпустить замещающие облигации позитивным сигналом для российских инвесторов.
В ЦБ назвали позитивным сигналом для инвесторов обязательный выпуск замещающих облигаций
  • globallookpress.com

«Безусловно, это положительно для всех инвесторов в целом, что такое решение принято. Позитивный сигнал для российских инвесторов, включая страховые компании», — сказал Габуния в кулуарах Международной конференции по страхованию. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, когда будут выпущены замещающие облигации, любые риски, что эмитент перестанет платить через недружественную инфраструктуру, нивелируются.

22 мая президент России Владимир Путин подписал указ о том, что российские юрлица, которые имеют обязательства по еврооблигациям, обязаны выпустить замещающие облигации до конца 2023 года.

В конце января глава инвестиционных финансовых посредников ЦБ России Ольга Шишлянникова сообщала, что объём заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов оценивается в 5,7 трлн рублей по состоянию на 30 ноября.

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