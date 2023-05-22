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Путин обязал эмитентов до конца 2023 года выпустить замещающие евробонды облигации

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Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что российские юрлица, которые имеют обязательства по еврооблигациям, обязаны выпустить замещающие облигации до конца 2023 года.
Путин обязал эмитентов до конца 2023 года выпустить замещающие евробонды облигации
  • © AP Photo / Michael Probst

Согласно документу, юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями.

Сделать это они должны путём размещения облигаций, оплата которых осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлечённых денежных средств для приобретения еврооблигаций.

При этом российские юрлица могут размещать выпуски облигаций неограниченное число раз, но объём выпуска должен быть аналогичен объёму выпуска евробондов, по которым не исполнены обязательства.

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