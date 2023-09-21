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Москва получила миллион упаковок лекарств по офсетному контракту с 2017 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что медучреждения столицы получили миллион упаковок лекарств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по офсетному контракту, заключённому в 2017 году.
Москва получила миллион упаковок лекарств по офсетному контракту с 2017 года

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Тогда это был первый подобный договор в России», — уточнил Собянин.

Инвестор заключил соглашение на производство препаратов в фармацевтическом кластере особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Алабушеве. По условиям офсетного договора, город обязался делать закупку лекарств. Так, в 2021 году Москва получила 29 препаратов.

Собянин отметил, что в общей сложности Москва заключила девять офсетных контрактов в медицинской сфере.

Ранее НСН со ссылкой на словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщала, что резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» инвестировали в собственное развитие свыше 20 млрд рублей за первую половину 2023 года. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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