Bloomberg: Египет закупит пшеницу в Болгарии и Франции вместо России

Египет намерен закупать пшеницу во Франции и Болгарии, а не в России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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© Timothy Hearsum

«Москву не устроила цена, предложенная в ходе переговоров о сделке по закупке пшеницы», — говорится в публикации. По данным источников агентства, Египет предложил цену ниже установленного российской стороной порога. Ранее власти Египта заявили о возможности экспорта российской пшеницы в соседние страны, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала.