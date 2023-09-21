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Bloomberg: Египет закупит пшеницу в Болгарии и Франции вместо России

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Египет намерен закупать пшеницу во Франции и Болгарии, а не в России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: Египет закупит пшеницу в Болгарии и Франции вместо России
  • Gettyimages.ru
  • © Timothy Hearsum

«Москву не устроила цена, предложенная в ходе переговоров о сделке по закупке пшеницы», — говорится в публикации.

По данным источников агентства, Египет предложил цену ниже установленного российской стороной порога.

Ранее власти Египта заявили о возможности экспорта российской пшеницы в соседние страны, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала.

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