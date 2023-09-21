Bloomberg: Египет закупит пшеницу в Болгарии и Франции вместо России
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«Москву не устроила цена, предложенная в ходе переговоров о сделке по закупке пшеницы», — говорится в публикации.
По данным источников агентства, Египет предложил цену ниже установленного российской стороной порога.
Ранее власти Египта заявили о возможности экспорта российской пшеницы в соседние страны, если Москва создаст глобальный логистический распределительный центр в экономической зоне Суэцкого канала.