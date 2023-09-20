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Глава «Газпром нефти»: механизм пошлин на топливо должен быть хорошо просчитан

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Возможное введение российским правительством экспортной пошлины на топливо приведёт к временному наполнению рынка предложением, однако может вызвать и дефицит, если меру недостаточно хорошо просчитать, сообщил журналистам глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах Промышленного энергетического форума TNF.
Глава «Газпром нефти»: механизм пошлин на топливо должен быть хорошо просчитан
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Он подчеркнул, что как механизм заградительная пошлина на нефтепродукты «на коротком отрезке может сначала привести к излишку топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен».

Не исключено, что «последствием этого станет снижение эффективности НПЗ», что может привести к уменьшению объёмов переработки, цитирует его ТАСС.

«Важно не разбалансировать переработку», — считает Дюков.

По его словам, сейчас в правительстве обсуждается несколько решений по стабилизации рынка топлива.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что кабмин занимается проблемой роста цен на бензин.

Вице-премьер Александр Новак отметил, что дефицита топлива на внутреннем рынке России на сегодняшний день не фиксируется.

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