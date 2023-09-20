Глава «Газпром нефти»: механизм пошлин на топливо должен быть хорошо просчитан
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Он подчеркнул, что как механизм заградительная пошлина на нефтепродукты «на коротком отрезке может сначала привести к излишку топлива на внутреннем рынке и снижению оптовых цен».
Не исключено, что «последствием этого станет снижение эффективности НПЗ», что может привести к уменьшению объёмов переработки, цитирует его ТАСС.
«Важно не разбалансировать переработку», — считает Дюков.
По его словам, сейчас в правительстве обсуждается несколько решений по стабилизации рынка топлива.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что кабмин занимается проблемой роста цен на бензин.
Вице-премьер Александр Новак отметил, что дефицита топлива на внутреннем рынке России на сегодняшний день не фиксируется.