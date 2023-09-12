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Путин: правительство занимается вопросом роста цен на бензин

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Президент России Владимир Путин заявил, что кабмин занимается проблемой роста цен на бензин.
Путин: правительство занимается вопросом роста цен на бензин
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Sadovskaia

«Правительство этим занимается», — сказал Путин на заседании ВЭФ.

По его словам, в целом производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее время.

По посленим данным, стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России превысила 71 тыс. рублей за тонну. Стоимость бензина марки Аи-92 выросла на 0,99%, до 67,602 тыс. руб. за тонну.

Ранее Минэнерго России сообщило, что планирует составить список экспортёров бензина в качестве меры для борьбы с серым вывозом топлива.

Также российский вице-премьер Александр Новак заявил, что дефицита топлива на внутреннем рынке России на сегодняшний день не фиксируется.

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