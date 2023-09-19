Решетников: товарооборот КНР и России превысит $200 млрд уже в 2023 году
Об этом он заявил во время своего визита в Пекин. Решетников подчеркнул, что по итогам первого полугодия рост товарооборота составил 30%.
«Это говорит о том, что та цель, которую поставили главы наших стран, выйти к 2024 году на товарооборот в $200 млрд, будет достигнута уже в этом году, и мы явно даже превысим эту планку», — цитирует его РИА Новости.
Он также добавил, что стороны от торговли всё больше переходят к инвестициям, а реализация крупных кооперационных проектов приведёт к дальнейшему росту взаимной торговли.
Министр выразил уверенность, что у России и Китая есть потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических связей.
Ранее в российском Министерстве экономического развития заявили, что Россия и Китай до конца 2023 года разработают дорожную карту по реализации проекта «Великий чайный путь».