Решетников: товарооборот КНР и России превысит $200 млрд уже в 2023 году

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что товарооборот между китайской и российской сторонами превысит планку в $200 млрд уже в 2023 году.

Об этом он заявил во время своего визита в Пекин. Решетников подчеркнул, что по итогам первого полугодия рост товарооборота составил 30%.

«Это говорит о том, что та цель, которую поставили главы наших стран, выйти к 2024 году на товарооборот в $200 млрд, будет достигнута уже в этом году, и мы явно даже превысим эту планку», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что стороны от торговли всё больше переходят к инвестициям, а реализация крупных кооперационных проектов приведёт к дальнейшему росту взаимной торговли.

Министр выразил уверенность, что у России и Китая есть потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических связей.

Ранее в российском Министерстве экономического развития заявили, что Россия и Китай до конца 2023 года разработают дорожную карту по реализации проекта «Великий чайный путь».