Россия и Китай разрабатывают дорожную карту по проекту «Великий чайный путь»
- РИА Новости
Отмечается, что в Пекине состоялась встреча министра экономического развития Максима Решетникова с министром культуры и туризма Китайской Народной Республики Ху Хэпином.
«Стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Китая в сфере туризма, возобновление механизма безвизовых групповых туристических обменов, а также создание трансграничного туристического маршрута «Великий чайный путь», — уточняется в сообщении.
По словам российского министра, механизм организации групповых поездок россиян на территорию Китая в целом отлажен. Со времени подписания российско-китайского межправсоглашения более 20 тыс. россиян совершили поездки в Китай.
Как уточняется, в завершение встречи министры двух стран обсудили возможность реализации проекта трансграничного маршрута «Великий чайный путь» с участием России, Китая и Монголии, принять участие в котором выразили желание 18 российских регионов.
До конца 2023 года стороны договорились разработать дорожную карту с набором конкретных мероприятий и проектов по маршруту «Великого чайного пути».
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что отношения Москвы и Пекина под руководством лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжают активно развиваться.