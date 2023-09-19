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Россия и Китай разрабатывают дорожную карту по проекту «Великий чайный путь»

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Россия и Китай до конца 2023 года разработают дорожную карту по реализации проекта «Великий чайный путь». Об этом говорится на сайте Министерства экономического развития России.
Россия и Китай разрабатывают дорожную карту по проекту «Великий чайный путь»
  • РИА Новости

Отмечается, что в Пекине состоялась встреча министра экономического развития Максима Решетникова с министром культуры и туризма Китайской Народной Республики Ху Хэпином.

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Китая в сфере туризма, возобновление механизма безвизовых групповых туристических обменов, а также создание трансграничного туристического маршрута «Великий чайный путь», — уточняется в сообщении.

По словам российского министра, механизм организации групповых поездок россиян на территорию Китая в целом отлажен. Со времени подписания российско-китайского межправсоглашения более 20 тыс. россиян совершили поездки в Китай.

Как уточняется, в завершение встречи министры двух стран обсудили возможность реализации проекта трансграничного маршрута «Великий чайный путь» с участием России, Китая и Монголии, принять участие в котором выразили желание 18 российских регионов.

До конца 2023 года стороны договорились разработать дорожную карту с набором конкретных мероприятий и проектов по маршруту «Великого чайного пути».

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И отметил, что отношения Москвы и Пекина под руководством лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжают активно развиваться.

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