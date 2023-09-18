Экономист Миронов: восстановление экономики произошло по траектории буквы V

Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в беседе с RT прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что этап восстановления российской экономики завершён.

По словам специалиста, восстановление произошло достаточно быстро, по траектории, которую можно обозначить латинской буквой V.

Он отметил, что глубоким падение было только во II квартале 2022 года «и сразу началось восстановление».

«Этому способствовали высокие цены на нефть, которые наблюдались в прошлом году, что позволило получить огромное положительное сальдо торгового баланса и текущий счёт в размере более $250 млрд. В положительном отношении это был значительный приток валюты, что позволило укрепиться рублю. Кроме того, правительством был вброшен в экономику фискальный стимул в размере более 6 трлн рублей», — рассказал Миронов.

При этом, по мнению эксперта, санкции повлияли «не сильно».

«Если бы даже и были прекращены поставки импортных комплектующих и запчастей, после COVID-19 мы успели создать на фоне новой волны пандемии запасы сверх обычного уровня, они позволили нам достаточно успешной пройти», — объяснил экономист.

Он также уточнил, что сейчас мы «практически восстановили докризисный уровень по большинству секторов», кроме добычи нефти и газа, где суммарный объём находится несколько ниже докризисного уровня.

«Уверенно развиваются такие сектора, которые связаны с обрабатывающей промышленностью в целях импортозамещения, которые связаны с обрабатывающей промышленностью в рамках оборонного заказа, который резко вырос и позволяет ускоренно развивать те сегменты обрабатывающей промышленности, прежде всего машиностроения, которые связаны со снабжением армии. Но нужно обратить внимание на то, что, когда произойдёт окончание СВО, чтобы не было резкого снижения расходов бюджета, иначе это может вызвать торможение экономики в будущем», — заключил собеседник RT.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что этап восстановления российской экономики завершён.