Россия и Китай создадут трансграничный перевалочный комплекс «Союз» в ЕАО

На VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке было подписано соглашение между Объединённой нефтегазохимической компанией и Xuan Yuan Industrial Development Cо., LTD (Харбин, КНР) о совместном финансировании строительства трансграничного перевалочного комплекса «Союз» на территории опережающего развития «Амуро-Хинганская» в Еврейской автономной области.

Проект на протяжении пяти лет сопровождался фондом «Росконгресс», сказано в пресс-релизе.

Сумма соглашения — 5 млрд юаней, финансирование будет привлечено за счёт кредитования в российско-китайских финансовых институтах, сообщил генеральный директор ООО «Объединённая нефтегазохимическая компания» Александр Захаров.

Уникальный сухопутный трансграничный перевалочный комплекс будет построен на земельном участке возле нового железнодорожного мостового перехода Нижнеленинское — Тунцзян. Практическую реализацию проекта осуществляет Объединённая нефтегазохимическая компания.

На этой территории планируется разместить пять объектов промышленной инфраструктуры, включая нефтехранилище объёмом до 5,8 млн т в год, нефтебазу объёмом до 1 млн т в год и газонаполнительный комплекс вместимостью до 0,65 млн т в год.

Ранее сообщалось, что правительство Хабаровского края заключило соглашение о сотрудничестве с фондом «Росконгресс» в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) в целях создания условий для продвижения событийного и делового потенциала региона на внутреннем и международном рынках.