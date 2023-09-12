Хабаровский край и «Росконгресс» заключили договор на ВЭФ о развитии туротрасли
Об этом информирует transsibinfo.com.
«Сотрудничество с Фондом поможет повысить узнаваемость бренда «Хабаровский край» как внутри страны, так и за её пределами», — прокомментировал губернатор Михаил Дегтярёв.
Со своей стороны, директор «Росконгресса» Александр Стуглев подчеркнул, что это будет способствовать развитию туризма и деловых возможностей края.
Также было отмечено, что соглашение о сотрудничестве с Фондом открывает дополнительные возможности для развития инфраструктуры и повышения качества туристических услуг в регионе.
Ранее министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на сессии «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» в рамках ВЭФ заявил, что российская сторона предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии.