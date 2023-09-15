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Премьер Румынии выступил за полный запрет торговли с Россией

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку призвал страны Евросоюза полностью отказаться от покупки российского газа. Также он заявил, что считает правильным запретить торговлю российскими товарами в странах ЕС и в союзнических государствах сообщества.
Премьер Румынии выступил за полный запрет торговли с Россией
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в интервью изданию Der Standart.

«Да, полностью запретить... Я считаю, что Евросоюз уже готов к полной независимости от российского газа, даже если цены на газ будут выше в течение определённого периода времени», — заявил он.

Также премьер выступил за запрет торговли российскими товарами.

«Я считаю, что было бы правильно, если бы мы запретили торговлю российским газом или российскими товарами в ЕС и в демократических государствах», — заключил Чолаку.

Ранее евродепутат от Румынии Еуджен Томак заявил, что Австрия в последнее время удвоила торговлю в сфере газа с Россией, в то время как Евросоюз пытается полностью отказаться от поставок российского газа.

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