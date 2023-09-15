Аналитик Болотских спрогнозировал дальнейший рост ставок по вкладам
- РИА Новости
«По кредитам пока доступны только данные за июль, однако мы ожидаем соразмерных темпов роста ставок (приблизительно +1,5%) на срок от одного года по потребительским кредитам и кредитам нефинансовым организациям, которые по итогам июля составили 12,33 и 9,37% соответственно», — цитирует эксперта газета «Известия».
По его словам, благодаря этому спрос на кредиты должен снизиться и тем самым замедлить темпы роста инфляции.
Как предположил Болотских, изменение ключевой ставки не оказывает большого влияния на курс рубля.
Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с URA.RU прокомментировал решение Центробанка России повысить ключевую ставку с 12 до 13% годовых.