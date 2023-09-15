Аналитик Болотских спрогнозировал дальнейший рост ставок по вкладам

Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских выразил мнение, что после повышения ключевой ставки ЦБ ставки по банковским вкладам продолжат расти, но уже не столь высокими темпами, как ранее.

«По кредитам пока доступны только данные за июль, однако мы ожидаем соразмерных темпов роста ставок (приблизительно +1,5%) на срок от одного года по потребительским кредитам и кредитам нефинансовым организациям, которые по итогам июля составили 12,33 и 9,37% соответственно», — цитирует эксперта газета «Известия».

По его словам, благодаря этому спрос на кредиты должен снизиться и тем самым замедлить темпы роста инфляции.

Как предположил Болотских, изменение ключевой ставки не оказывает большого влияния на курс рубля.

Ранее финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с URA.RU прокомментировал решение Центробанка России повысить ключевую ставку с 12 до 13% годовых.