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Глава Минэнерго: Турция построит физический хаб в рамках проекта газового центра

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Турция построит физический хаб во Фракии для соединения всех имеющихся газопроводов.
Глава Минэнерго: Турция построит физический хаб в рамках проекта газового центра
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

Как передаёт его слова ТАСС, хаб во Фракии планируется соединить со всеми соответствующими трубопроводами, включая газохранилище «Силиври» и объекты СПГ.

Так, газ сможет достигать этого региона, двигаясь с востока на запад, с севера на юг и наоборот, уточнил Байрактар.

6 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в план работы правительства внесены вопросы о создании газового хаба, о чём шла речь на переговорах в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным.

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