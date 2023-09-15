Глава Минэнерго: Турция построит физический хаб в рамках проекта газового центра
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Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.
Как передаёт его слова ТАСС, хаб во Фракии планируется соединить со всеми соответствующими трубопроводами, включая газохранилище «Силиври» и объекты СПГ.
Так, газ сможет достигать этого региона, двигаясь с востока на запад, с севера на юг и наоборот, уточнил Байрактар.
6 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в план работы правительства внесены вопросы о создании газового хаба, о чём шла речь на переговорах в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным.