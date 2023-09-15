Глава Минэнерго: Турция построит физический хаб в рамках проекта газового центра

Турция построит физический хаб во Фракии для соединения всех имеющихся газопроводов.

Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар.

Как передаёт его слова ТАСС, хаб во Фракии планируется соединить со всеми соответствующими трубопроводами, включая газохранилище «Силиври» и объекты СПГ.

Так, газ сможет достигать этого региона, двигаясь с востока на запад, с севера на юг и наоборот, уточнил Байрактар.

6 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в план работы правительства внесены вопросы о создании газового хаба, о чём шла речь на переговорах в Сочи с российским президентом Владимиром Путиным.