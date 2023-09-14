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Аналитик Деев назвал устойчивый спрос на топливо причиной роста цен на нефть

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Ангелина Шурпина
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с RT прокомментировал данные о том, что стоимость нефти марки Brent превысила $93 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.

Как отметил специалист, котировки Brent действительно достигли максимума за последние десять месяцев.

По его мнению, главные драйверы — устойчивый спрос на топливо и ограничения предложения со стороны крупнейших производителей ОПЕК+ до конца 2023 года.

«Дело в том, что дальнейшее сокращение добычи приведёт к значительному дефициту поставок нефти в IV квартале. До сих пор этот эффект компенсировался увеличением поставок от производителей, не входящих в альянс, включая США, Бразилию и Иран. Однако теперь он проявит себя по максимуму и может привести к значительному дефициту на рынке. А потому сейчас котировки Brent — а вслед за ней и других марок нефти — значительно скакнули, поскольку игроки стремятся успеть сделать запасы», — объяснил Деев.

Ранее стало известно о том, стоимость нефти марки Brent превысила $93 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года.

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