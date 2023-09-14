Вершинин: Россельхозбанк должен быть переподключён к системе SWIFT
- РИА Новости
«Нужно очень просто сделать, нужно Россельхозбанк, мы об этом говорили, подключить, снять с него санкционный режим, подключить к системе SWIFT и, таким образом, сделать транзакции по поводу только сельскохозяйственной продукции и удобрений беспрепятственными, беспроблемными», — цитирует его ТАСС.
Он подчеркнул, что «промежуточные решения не являются решениями».
Вершинин также акцентировал внимание на том, что российской стороне важны не обещания, а реальные действия в данном направлении. Если будут результаты, то и Россия сделает шаги к возобновлению зерновой сделки.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что западные страны должны выполнить свои обещания по зерновой сделке.