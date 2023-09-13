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Лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность инвестфондов аннулировали

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ЦБ России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление депозитарной деятельности инвестиционных фондов, ПИФов и НПФ.
Лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность инвестфондов аннулировали
  • РИА Новости

Об этом сообщил регулятор.

«Банк России принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов... выданную акционерному обществу «Райффайзенбанк», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на входящие долларовые переводы из других банков с 1 сентября.

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