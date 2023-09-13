Лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность инвестфондов аннулировали
- РИА Новости
Об этом сообщил регулятор.
«Банк России принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов... выданную акционерному обществу «Райффайзенбанк», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на входящие долларовые переводы из других банков с 1 сентября.