Лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность инвестфондов аннулировали

ЦБ России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление депозитарной деятельности инвестиционных фондов, ПИФов и НПФ.

Об этом сообщил регулятор.

«Банк России принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов... выданную акционерному обществу «Райффайзенбанк», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на входящие долларовые переводы из других банков с 1 сентября.