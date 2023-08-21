Райффайзенбанк сообщил о комиссии 50% на входящие переводы в долларах

Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на входящие долларовые переводы из других банков с 1 сентября.

Об этом банк сообщает в своём Telegram-канале.

В заявлении сказано, что с сентября комиссия за входящий перевод из других банков в долларах США на счета физических лиц, малого и микробизнеса составит 50% от суммы перевода, минимум $1 000 США, но не более суммы поступления.

Уточняется, что комиссия не будет применяться к зачислению зарплаты в долларах, если у работодателя открыт зарплатный проект в банке.

26 июля сообщалось, что Райффайзенбанк с 1 августа временно приостановит приём и покупку наличных долларов и евро у физлиц.

Ситибанк с 22 августа временно прекратит принимать и покупать доллары и евро в своих кассах.