МЭА: сокращение нефтедобычи Москвой и Эр-Риядом создаст дефицит на рынке

Продление Россией и Саудовской Аравией решения о снижении добычи и поставок нефти до конца года приведёт к дефициту на мировом рынке в IV квартале.

Об этом говорится в отчёте Международного энергетического агентства (МЭА).

Отмечается, что в августе цены на нефть были «относительно спокойными».

«Решение Саудовской Аравии и России продлить сокращение добычи и поставок нефти в общей сложности на 1,3 млн б/с до конца года спровоцировало ценовой скачок North Sea Dated (Brent датированный. — RT) выше $90 за баррель до 10-месячного максимума», — сообщается в отчёте.

Ранее экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа заявил, что сокращение нефтедобычи со стороны России и Саудовской Аравии может привести к огромным финансовым проблемам в странах Европы.